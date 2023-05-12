Во что вложить деньги: китайский юань может стать альтернативой доллару и евро?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 20

Финансист Иванова: китайский юань может стать альтернативой доллару по вкладам

Фото, видео: Евгений Разумный / ТАСС; 5-tv.ru

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Финансовый аналитик оценила риск вложения сбережений. Где сейчас наиболее выгодно?

Ситуация на международной арене продолжает оставаться тяжелой и непрогнозируемой. Из-за кризиса, безусловно, страдает экономика. Одним из главных для обывателей был и остается вопрос вкладов: стоит ли ориентироваться на доллар и евро как прежде? А может, пора обратить внимание на другие валюты? В эксклюзивном интервью 5-tv.ru финансовый эксперт Анастасия Иванова рассказала о перспективах.

Аналитик заметила, что доллар и евро сегодня — действительно не самые надежные валюты. Особенно, учитывая количество санкций, вводимых так называемыми недружественными государствами в отношении России. Иванова пояснила, что ситуация со вкладами в доллары и евро пока не является патовой. Но присмотреться к альтернативам все же стоит. Например, к китайскому юаню. Ведь ни для кого не секрет, что КНР активно наращивает темпы развития своей экономики, сотрудничая с РФ во многих сферах.

Вывод прост: риски при вложении в юань практически минимальны. Но есть нюансы.

«Вкладываться в юань можно на долгосрочную перспективу. Можно приобрести юань по низкой цене, но нужно понимать, будет ли за этот период рост. Плюсы вложения в юань: отсутствие ограничения на финансовые операции, стабильность экономики Китая и нет риска заморозки счета. Из минусов: сложность с обналичиванием, невысокий процент по вкладам, падение курса в краткосрочный период, регулирование валютного курса государством», — добавила Анастасия Иванова.

В заключение специалист отметила: вероятность полной замены доллара и евро юанем крайне маловероятна. Между тем, в долгосрочной перспективе позиции китайской валюты однозначно будут расти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими бывают виды банковских вкладов и зачем они вообще нужны.

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