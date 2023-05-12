Как в России планируют справляться с оттоком населения за рубеж

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Путин дополнил Концепцию миграционной политики РФ мерами по снижению оттока населения

Как в России планируют справляться с оттоком населения за рубеж

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Сейчас требуется принятие дополнительных мер по созданию финансовых, социальных и иных механизмов.

Президент России Владимир Путин дополнил Концепцию миграционной политики страны мерами по снижению оттока населения за границу, который увеличился в 2022 году под влиянием социально-экономических условий. Об этом говорится в новом указе.

Мера затронет и жителей новых российских территорий. Путин указом поручил создать условия для возвращения уехавших жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Речь идет о финансовых, социальных и других механизмах решения проблемы.

Прежде стало известно, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал ведомства объединить усилия для борьбы с преступностью среди мигрантов. По его словам, количество правонарушений среди приезжих растет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Резник лишился денег из-за сбежавших из РФ знаменитостей.

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