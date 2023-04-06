«Очень тяжело»: Резник лишился денег из-за сбежавших из РФ знаменитостей

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Илья Резник потерял деньги из-за уехавших из России артистов

«Очень тяжело»: Резник лишился денег из-за сбежавших из РФ знаменитостей

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

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По мнению поэта, уехавшим артистам все-таки лучше поскорее вернуться на родину, пока есть шанс.

Народный артист РФ Илья Резник в недавней беседе с журналистами признался, что после отъезда большого количества звезд из России, он стал испытывать некоторые трудности с деньгами и выступлениями. Об этом пишет KP.RU.

По его словам, все авторские отчисления за многих музыкантов, которые всю жизнь исполняли его песни — рухнули.

«Хиты этих артистов, созданные на мои стихи, перестают крутить на радио и телеканалах. И мы сейчас взываем к спонсорам, потому что очень тяжело», — волнуется Резник.

Он также добавил, что несмотря на нехватку артистов, на его недавнем концерте в столице никто из зрительного зала не кричал знакомых имен. Собственно, об уехавших артистах так никто и не вспомнил. Все наслаждались невероятной музыкой и компанией тех музыкантов, которые в России остались.

«У меня не „ля-ля-тополя“, знаете, а каждая песня — драматургия, глубина и прочее», — заключил народный артист, обсуждая тему нехватки композиций.

Также знаменитость посоветовал артистам, уехавшим за границу из-за мнения о специальной военной операции (СВО), все-такие вернуться на родину, ведь их карьера в скором времени может пойти на спад. Илья Резник искренне считает, что за бугром наши музыканты никому не нужны и интерес к ним может пропасть за один день.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Илья Резник расстроил поклонников грустной новостью о Билане.

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