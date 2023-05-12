Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над водами Чукотского моря

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над водами Чукотского моря длительностью более 13 часов. Экипажам также потребовалась дозаправка в воздухе, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Там уточнили, что ракетоносцы сопровождали МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в военном ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребитель Су-35 российских Воздушно-космических сил перехватил самолет пограничной стражи Польши Turbolet L-410 над Черным морем.