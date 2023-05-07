Российский Су-35 перехватил польский патрульный самолет над Черным морем

По утверждению польской стороны, истребитель ВКС России якобы трижды приближался к Turbolet L-410.

Истребитель Су-35 российских Воздушно-космических сил перехватил самолет пограничной стражи Польши Turbolet L-410 над Черным морем. Об этом сообщается на сайте польской погранслужбы.

Уточняется, что инцидент произошел 5 мая, когда L-410 осуществлял патрулирование над Черным морем в рамках операции Frontex под командованием Румынии.

По утверждению польских военных, российский истребитель якобы трижды приближался к L-410, создав «сильную турбулентность польского самолета», в результате которой его экипаж потерял контроль над управлением и высоту.

После третьего подхода Су-35 отдалился от польского самолета, пилоты которого смогли восстановить контроль над управлением и благополучно приземлиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил полет патрульного самолета «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем.