Что сказал бы Зеленский, если бы выступил на финале «Евровидения»?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 38

Политолог Бредихин: в своей речи на «Евровидении» Зеленский начал бы очередное нытье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia; ВКонтакте / bredikhinav; 5-tv.ru

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Глава Незалежной только и умеет, что призывать союзников продолжать бойкотировать Россию.

Украинского лидера Владимира Зеленского уже становится «уже и так чересчур» много. Он появляется на большинстве серьезных мировых мероприятий и ездит в страны Европы. Везде президент Незалежной произносит свои речи, поэтому в некоторых местах начали ставить определенные границы. Такое мнение выразил политолог Антон Бредихин в беседе с 5-tv.ru. Так он прокомментировал то, что Зеленскому не позволили выступать с обращением на «Евровидении».

У украинского главы действительно была бы хорошая возможность появиться на всемирном песенном конкурсе, ведь Великобритания сейчас проводит его вместо Украины. При этом пресс-секретарь Зеленского отрицает, что его начальник просил организаторов музыкального состязания об организации онлайн выступления.

По мнению Бредихина, даже если бы украинский президент и выступил на «Евровидении», то примерно понятно, что бы он сказал.

«Что бы они услышали? Вот в чем вопрос. Очередное нытье? Очередные призывы бойкотировать Россию? Или новые планы по созданию обновленной Европы?» — задался вопросом эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет Зеленскому на речь в финале «Евровидения».

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