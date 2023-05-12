С 15 мая возобновится прямое авиасообщение между Тбилиси и Москвой, кроме того президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией.

Грузия сделала правильный выбор, отказавшись от вражды с РФ, несмотря на давление со стороны Евросоюза (ЕС) и НАТО, что призывают страну поддерживать антироссийские санкции. Такое мнение в своей колонке для EADaily опубликовал обозреватель Эмиль Боев. Как отметил автор в своей статье, в отличие от США, что отказывают грузинам в безвизовом режиме и не принимают в ЕС, «враждебная Россия» снимает ограничения и возобновляет прямое авиасообщение.

В материале подчеркивается, что Грузия, хоть и стремится к дружбе с Западом, отказалась поддерживать санкции и становиться военным формированием против Москвы в Закавказье. Украинский кризис сделал очевидными последствия вражды с Россией и поставил под сомнение риторику НАТО. РФ в свою очередь подкрепила шаг Грузии навстречу, стерев границы и возобновив взаимовыгодные отношения.

«Многие из нынешних грузинских лидеров четко видят экономические и политические перспективы Грузии именно в альянсе с Россией, в том числе и в участии в глобальном транспортном проекте Север — Юг», — пишет автор.

По словам Боева, в ближайшее время в очередной раз подтвердится, что заявления о «российской агрессии» — лишь часть информационной войны, развернутой Западом и не имеющей ничего общего с реальностью. Туристы из Грузии своими глазами увидят, как живут люди в РФ, как они относятся к своим гостям. Президент Саломе Зурабишвили, ищущая благосклонности США, не сможет уже доказать своим гражданам, что Москва — оплот тоталитаризма и враждебности.

Несмотря на открывающие перспективы, Грузия находится в сложном положении. Из Вашингтона и Брюсселя транслируются недовольство налаживанием отношений с Россией и даже угрозы. США уже пригрозили санкциями, если Тбилиси откажется поддержать антироссийские ограничения.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение профессора Тбилисского государственного университета Рамаза Сакварелидзе о попытке Грузии усидеть на трех стульях.