Попытка усидеть на трех стульях: Грузия вновь на перепутье между ЕС и Россией

Если грузинские власти допустят российские самолеты в Грузию, то на это весьма негативно отреагируют в Вашингтоне и Брюсселе.

Грузия вновь запуталась, выбирая между политическими и экономическими взаимоотношениями с Россией и устремлением в Европейский союз. Об этом EADaily заявил профессор Тбилисского государственного университета Рамаз Сакварелидзе.

Он отметил, что отмена виз для граждан Грузии позволит родственникам и друзьям ездить друг к другу в гости, а бизнесменам развивать эконмические связи. А вот восстановление авиасообщения между Москвой и Тбилиси играет важную роль на пути устремления Грузии в ЕС.

«Мы все знаем, что страны Запада ввели множество санкций против РФ, всем известно и то, что российским авиаперевозчикам запрещено посещать европейские аэропорты. Если „Грузинская мечта“ согласится на допуск российских самолетов в Грузию, то на это весьма негативно отреагируют в Вашингтоне и Брюсселе», — считает профессор.

При этом, Сакварелидзе думает, что Грузия внесет коррективы, чтобы угодить и России, и Европе. Возможно, это и является попыткой усидеть на трех стульях.

В любом случае, решение Тбилиси скажется на получении статуса кандидата ЕС и спровоцирует политическую борьбу. «Грузинская мечта» практически окажется под обстрелом на внутреннем фронте. Правящую партию начнут обвинять в том, что она отрекается от Евросоюза и следует указаниям Кремля.

«За этим опять последуют митинги, есть опасность того, что оппозиция под этим лозунгом сможет вывести гораздо большее число людей на улицы, чем это было ранее. Весь этот внутриполитический фон указывает на то, что это вовсе не тупиковая ситуация, а некий замкнутый круг, где „Грузинской мечте“ вновь приходится делать выбор между Российской Федерацией и Европейским союзом», — добавляет Сакварелидзе.

10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией. Согласно указу, с 15 мая нынешнего года граждане Грузии могут осуществлять въезд и выезд из РФ без оформления виз. При себе необходимо иметь только паспорт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Грузия не хочет открытия «второго фронта» против РФ.