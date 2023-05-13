Депутат Госдумы Водолацкий ранен в результате обстрела Луганска

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий получил ранение после ракетного удара украинских войск по Луганску. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела города Луганск ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий», — сказано в заявлении.

В ЛНР 12 мая отмечался День Республики. Пострадавший депутат, в том числе, принимал участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования региона. Днем в Луганске прогремели два взрыва, клубы черного дыма высоко поднялись над городом. К зоне ЧП экстренно направились силовики и сотрудники МЧС. Местные жители сообщали, что перед детонацией слышали шум, напоминающий звук летящей ракеты.

По информации СЦКК, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Луганску в праздничный день двумя крылатыми ракетами. Возможно, это были снаряды украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». Представители экстренных служб и военные проясняют обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры последствий удара по Луганску 12 мая.