«Заткнись уже»: в сети ужаснулись заявлению Бербок о России

Немцы напомнили министру, что у суверенных стран есть свои права.

Глава МИД Германии Анналена Бербок снова показала себя в невыгодном свете. Пользователи Twitter вовсю критикуют ее за заявление о том, что любые поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения для России приравниваются к участию в конфликте на Украине.

Она озвучила это на неформальной встрече глав МИД стран ЕС и призвала «все страны мира» не поддерживать спецоперацию РФ.

«Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Украине оружие. Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!» — грозно ответил один из пользователей.

«А как насчет поставок ЕС на Украину. Является ли это участием в конфликте?» — спрашивает комментатор.

«А немцы все еще верят, что что-то изменится к лучшему с этими людьми во главе?» — заключил другой пользователь.

Также некоторые люди отметили, что у суверенных стран есть свои права и никто не вправе объявлять, что им делать.

Немецкие СМИ уже сообщали, что ведомство канцлера ФРГ Олафа Шольца тщательно фиксирует все оплошности главы МИД Бербок, однако публичная критика дипломата со стороны Шольца пока отсутствует.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как сенатор Пушков высмеял «школьную ошибку» главы МИД ФРГ Бербок.