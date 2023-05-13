«Счастья нет!» — Виктория Боня уверена, что Бен Аффлек продолжает пить

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Полина Долгова
Полина Долгова 139

Виктория Боня посочувствовала Дженифер Лопес из-за алкоголизма Бена Аффлека

«Счастья нет!» — Виктория Боня уверена, что Бен Аффлек продолжает пить

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

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Звезда «Дома-2» считает, что вернувшись к Дженифер Лопес актер не нашел тихой гавани. Но почему?

Телеведущая и звезда «Дома-2» Виктория Боня призналась, что переживает за американскую певицу Дженнифер Лопес. Ей кажется, что избранник артистки — Бен Аффлек — несчастный человек, который злоупотребляет спиртным, а следовательно их брак находится на грани разрыва.

Знаменитость, живущая в Монако, высказалась о скандальном видео с голливудской парой. Во время прогулки Аффлек проводил супругу до пассажирского сидения автомобиля, при этом на лице Лопес не было и тени улыбки. После этого мужчина с силой закрыл дверь, и с суровым выражением лица сел за руль.

«На мой взгляд, у Бена точно есть проблемы с алкоголем!» — отметила Виктория в социальной сети.

Она объяснила, что знает многих богатых людей, которые несчастны. Не всегда финансовое благополучие позволяет чувствовать удовлетворенность жизнью. К такой категории «грустных людей» Боня отнесла Аффлека.

«Видно по тому, какое у него лицо. Казалось бы, у человека все есть, а счастья нет, есть самая прекрасная женщина рядом», — проанализировала знаменитость фото, где голливудские супруги стоят рядом.

Звезда считает, что когда внутри пусто, то никакого счастья быть не может и никакие материальные блага не могут сделать человека счастливым.

Сейчас есть слухи, что Виктория состоит в отношениях с богатым мужчиной, но полностью содержит себя сама. После развода с бывшим мужем звезда так и не вышла замуж, поэтому пользователи в вопросах отношений и не доверяют теледиве, у которой не сложилась успешно личная жизнь. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что онколог прокомментировал страшные метастазы голливудского актера Дольфа Лундгрена.

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