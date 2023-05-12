«Не приговор»: онколог прокомментировал страшные метастазы Дольфа Лундгрена

Благодаря тому, что актер не прерывает лечение, опухолевые очаги становятся меньше.

Последние восемь лет американский актер Дольф Лундгрен борется с онкологией. Врачи впервые обнаружили злокачественные образования на почке еще в 2015 году. Несмотря на лечение, болезнь вернулась в 2020-м. Медики нашли в его почке и печени аж шесть метастаз.

Злокачественное новообразование оказалось большим, поэтому его нельзя было удалить с помощью хирургического вмешательства. Актеру пришлось пройти курс химиотерапии.

Сражаться со страшной болезнью 65-летнему Лундгрену помогла вера в лучшее. Он не сдавался и вскоре услышал от врачей заветные слова о том, что злокачественные образования уменьшились на 20-30%. Теперь актеру предстоит сделать операцию по удалению опухоли.

5-tv.ru решил спросить у врача-онколога Михаила Мяснянкина о том, действительно ли метастазы нельзя остановить и человек обречен или все-таки шанс на выздоровление есть.

Эксперт ответил, что, если до радикальной операции, опухоль успела прометастазировать в какие-либо органы, то они могут быть настолько малы, что даже при исследовании с помощью медицинских аппаратов имеют возможность долго не выявляться.

«Долгий период времени находятся не в состоянии роста, нереализованными. Это и год, и два, и пять лет может быть», — говорит врач.

Он отмечает, что актер прошел хорошее лечение. Но из-за того, что процесс метастаз был запущен еще до операции, они появились вновь. Благодаря тому, что знаменитость продолжает бороться, опухолевые очаги становятся меньше.

«Третья и четвертая стадия опухолевого процесса — не приговор. Онкологическое направление активно развивается в сторону таких запущенных стадий. Современное лечение, персонализированное дают возможность именно для таких успехов», — утверждает онколог.

Для того, чтобы уменьшить вероятность возникновения опухоли почек, печени нужно выполнять обследование, которое доступно для всех.

«Это УЗИ органов брюшной полости. Надо обращаться не тогда, когда что-то болит, а ради ежегодного обследования. Намного легче профилактировать заболевание, чем его лечить», — подытожил Мяснянкин.

Дольф Лундгрен — не только американский киноактер, но и режиссер, сценарист, а также продюсер шведского происхождения. Знаменит он стал благодаря ролям в боевиках 1980-х — 1990-х годов. В ближайшее время он планирует снова появиться на экранах во второй части фильма «Аквамен», в которой он вернулся к исполнению роли короля.

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