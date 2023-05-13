Бог простит: священник из Петербурга обвиняется в похищении

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15

В Петербурге задержали настоятеля храма по подозрению в похищении прихожанина

Бог простит: священник из Петербурга обвиняется в похищении

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Полицейские провели операцию под прикрытием, чтобы задержать недобросовестного батюшку.

Настоятель церкви Святого Великомученика Иерофея Афинского попытался похитить человека. Он нашел исполнителя и был готов заплатить ему 60 тысяч рублей.

Но по голливудским канонам человек, который принялся за работу, оказался полицейским под прикрытием. Священнику показали фотографии якобы похищенной жертвы. Батюшка уже отдавал деньги, как тут его взяли с поличным.

Мотивы у священника любовные. Он грешил с одной из своих прихожанок. Но компромат появился у бывшего мужа женщины. Сведения могли испортить честь и достоинство священнослужителя. А в церковных кругах за такое не уважают. Вот настоятель и решил похитить мужчину, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз.

СК Петербурга возбудил уголовное дело по приготовлению к похищению человека. Свою вину священник признал. Василеостровский районный суд Петербурга отправил настоятеля под домашний арест до 11 июля. Об этом сообщило издание «78». Священнику запрещено покидать место жительство, разговаривать со свидетелями и пользоваться интернетом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сына основателя «Гемотеста» похитили.

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