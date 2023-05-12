Найди миллион долларов: основатель «Гемотеста» заявил в полицию о похищении сына

В последний раз 21-летний Аким выходил на связь 9 мая, когда сообщил отцу, что едет из аэропорта домой.

Основатель «Гемотеста» Рудем Газиев заявил в полицию о похищении сына. По информации 5-tv.ru, с предпринимателя требую один миллион долларов.

По предварительной информации, Газиев пришел к правоохранителям накануне 11 мая и рассказал, что его сын, 21-летний Аким, отдыхал на праздниках в Петербурге. На связь юноша вышел в последний раз 9 мая, сообщив отцу, что едет из столичного аэропорта домой. Однако так и не доехал.

На следующий день обеспокоенный мужчина позвонил в университет, где преподаватель сообщила — Аким был на лекциях. Однако в тот же день с предпринимателем связались неизвестные и потребовали выкуп.

«До завтра найди миллион долларов», — заявили они.

В настоящее время по факту заявления Рудема Газиева правоохранителями проводится проверка. Местонахождение его сына пока так и и не установлено.