В Свердловской области прохожие спасли школьницу от изнасилования бомжом

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 402

Крик всегда спасает. Девочка смогла привлечь внимание к инциденту и сохранила себе жизнь.

В Свердловской области прохожие спасли школьницу от изнасилования бомжом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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В Свердловской области подростка спасли от рук бомжа местные жители. Как сообщает источник 5-tv.ru, в Чкаловском районе Екатеринбурга мужчина попытался прямо на улице изнасиловать девочку.

Ранним утром школьница возвращалась с занятий из художественной школы, когда заметила, что за ней идет неизвестный мужчина. У одного из жилых домов он повалил девочку на землю и предпринял попытку изнасилования. Однако девочка начала сильно кричать и прохожие тут же обратили на нее внимание. Местным жителям удалось задержать мужчину и передать в руки полиции.

Позже оперативниками было установлено, что у злоумышленник нет определенного места жительства, а также он находится в федеральном розыске и скрывается от суда. Сейчас мужчина задержан, ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как убитая дядей-насильником школьница сняла видео за пять минут до смерти.

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В Свердловской области прохожие спасли школьницу от изнасилования бомжом

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