Рассказав о том, как дядя издевается над ней, девочка заплакала и оборвала запись.

Школьница из Ленобласти сняла видео за пять минут до того, как ее жестоко убил насиловавший ее дядя. Об этом рассказывает источник 5-tv.ru.

Девятиклассница из Тихвина на видео признается в том, что дядя подходил к ней и сжимал руку. Она попросила его не жать так сильно, иначе на руках останутся синяки. Однако он обзывал ее и домогался. В конце видео девочка заплакала и запись оборвалась.

Школьницу нашли мертвой 13 апреля в водах Улитова ручья. Чуть позже мать девочки обвинила во всем своего брата и призналась, что он насиловал ее дочь. Здесь помогли друзья девочки — они показали маме переписку между ними. Затем перепуганная мать решилась на то, чтобы прочитать смс-сообщения брата, адресованные своей несовершеннолетней дочери. Сомнений в том, что это был брат, не оставалось.

Собственно, позже СК РФ по Ленинградской области сообщили о том, что дядя девочки все-таки признался в ее убийстве. 19-летнему фигуранту было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над школьницей. В ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве.

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