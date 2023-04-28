«Иди к своей жене!» — Убитая дядей-насильником школьница сняла видео за пять минут до смерти

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 918

В Ленобласти школьница сняла видео незадолго до своей смерти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Рассказав о том, как дядя издевается над ней, девочка заплакала и оборвала запись.

Школьница из Ленобласти сняла видео за пять минут до того, как ее жестоко убил насиловавший ее дядя. Об этом рассказывает источник 5-tv.ru.

Девятиклассница из Тихвина на видео признается в том, что дядя подходил к ней и сжимал руку. Она попросила его не жать так сильно, иначе на руках останутся синяки. Однако он обзывал ее и домогался. В конце видео девочка заплакала и запись оборвалась.

Школьницу нашли мертвой 13 апреля в водах Улитова ручья. Чуть позже мать девочки обвинила во всем своего брата и призналась, что он насиловал ее дочь. Здесь помогли друзья девочки — они показали маме переписку между ними. Затем перепуганная мать решилась на то, чтобы прочитать смс-сообщения брата, адресованные своей несовершеннолетней дочери. Сомнений в том, что это был брат, не оставалось.

Собственно, позже СК РФ по Ленинградской области сообщили о том, что дядя девочки все-таки признался в ее убийстве. 19-летнему фигуранту было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над школьницей. В ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какую страшную находку обнаружили на берегу Финского залива.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Четыре знака зодиака попадут в энергетический капкан: гороскоп на май 202...

Последние новости

14:13
Вице-адмирал Воробьев назначен командующим Балтфлотом
14:02
Без смайликов: Ольга Орлова раскрыла внешность своей новорожденной дочери
13:59
«Благодарна за все»: Михальчик раскрыла тайны романа с Шульгиным
13:51
Женщина под детские песни зарезала и съела родную дочь
13:47
Следствие просит отправить Блиновскую под домашний арест
13:45
ВСУ атаковали пассажирский автобус в центре Донецка. Есть погибшие

Сейчас читают

Врач Константинова предупредила о повышенном риске развития рака у живущих рядом с лесными пожарами
Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой
Может ли сотрудник банка звонить через мессенджер?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео