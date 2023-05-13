Богомаз: при крушении вертолета в Клинцах пострадала женщина
Губернатор Богомаз рассказал об одном пострадавшем и поврежденных домах при крушении вертолета в Брянске
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.
Из-за крушения вертолета в Клинцах в Брянской области пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу», — написал Богомаз в социальной сети.
Также глава региона рассказал, что повреждены оказались пять домов. На данный момент на месте разрушений работают оперативные службы.
Как стало известно 5-tv.ru, женщину госпитализировали, предположительно, из-за того, что на дом упали винты. По словам источника, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
Днем 13 мая стало известно, что вертолет разбился в Клинцах. Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет под Брянском начал гореть и раскалываться на части после громкого хлопка еще в небе.
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