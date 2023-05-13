Богомаз: при крушении вертолета в Клинцах пострадала женщина

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 104

Губернатор Богомаз рассказал об одном пострадавшем и поврежденных домах при крушении вертолета в Брянске

Богомаз: при крушении вертолета в Клинцах пострадала женщина

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

Из-за крушения вертолета в Клинцах в Брянской области пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу», — написал Богомаз в социальной сети.

Также глава региона рассказал, что повреждены оказались пять домов. На данный момент на месте разрушений работают оперативные службы.

Как стало известно 5-tv.ru, женщину госпитализировали, предположительно, из-за того, что на дом упали винты. По словам источника, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Днем 13 мая стало известно, что вертолет разбился в Клинцах. Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет под Брянском начал гореть и раскалываться на части после громкого хлопка еще в небе.

+20° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:33
Фанаты из батальона «Эспаньола» провели футбольный матч в Мариуполе
18:21
Прощание с Эдуардом Сагалаевым пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища
18:09
«Отплясывали под „Атас“! А ей было уже под 90»: Садальский вспомнил о киномаме
17:57
«Ежесекундно»: журналисты в США искажают всю информацию о российской армии
17:45
Подвез голым до номера: Витас подтвердил пикантную историю с солисткой «ВИА Гры»
17:33
В Свердловской области прохожие спасли школьницу от изнасилования бомжом

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп