«Начал раскалываться»: очевидцы о падении вертолета под Брянском
Потерпевший крушение вертолет в Брянске начал раскалываться еще в воздухе
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Двое летчиков, находившихся на борту, погибли.
Вертолет под Брянском начал гореть и раскалываться после громкого хлопка в небе. Об этом рассказали очевидцы 5-tv.ru.
По словам свидетелей происшествия после громкого звука, они увидели, что вертолет охвачен огнем.
«Он начал раскалываться на три части: пропеллер, хвост и главная часть. Потом хлопок, много дыма — и все», — отметил юноша, наблюдавший за падением вертолета.
Стало известно о том, что во время полета он загорелся, а затем резко начал падать вниз. Двое летчиков, которые находились на борту, погибли.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава администрации Клинцов высказался о падении вертолета.
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