«Начал раскалываться»: очевидцы о падении вертолета под Брянском

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 2 632

Потерпевший крушение вертолет в Брянске начал раскалываться еще в воздухе

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Двое летчиков, находившихся на борту, погибли.

Вертолет под Брянском начал гореть и раскалываться после громкого хлопка в небе. Об этом рассказали очевидцы 5-tv.ru.

По словам свидетелей происшествия после громкого звука, они увидели, что вертолет охвачен огнем.

«Он начал раскалываться на три части: пропеллер, хвост и главная часть. Потом хлопок, много дыма — и все», — отметил юноша, наблюдавший за падением вертолета.

Стало известно о том, что во время полета он загорелся, а затем резко начал падать вниз. Двое летчиков, которые находились на борту, погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава администрации Клинцов высказался о падении вертолета.

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