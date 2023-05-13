Греческая драма: что творится в стране перед самыми важными за 50 лет выборами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43

В стране осталась всего одна патриотическая партия, которая четко выступает против внешней политики Греции в отношении России.

Греческая драма: что творится в стране перед самыми важными за 50 лет выборами

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Wolf

Всего через неделю — 21 мая — в Греции состоятся самые важные выборы за последние 50 лет. Однако ситуация в стране хуже, чем когда-либо. Об этом заявил президент запрещенной в Греции партии ELASYN Яннис Зографос в статье для EADaily.

По словам политика, коррупция проникла во всех сферы жизни государства, правящий режим прослушивает телефоны своих политических оппонентов и командиров вооруженных сил, манипулирует всеми СМИ, привлекает мафиози и олигархов для управления крупными проектами, финансируемыми Евросоюзом.

Зографос напомнил, что нынешний премьер-министр страны Кириакос Мицотакис стал первым европейским премьером, кто отправил тяжелое вооружение на Украину, чтобы заявить о том, что он против России и лично президента Владимира Путина за так называемую «агрессивную войну» на Украине.

«Это невыносимая ситуация, которая напоминает „банановые республики“ Латинской Америки или африканские диктатуры, с той лишь разницей, что в этих государствах может существовать независимая система правосудия, чего нет в Греции, поскольку кабинет министров выбирает глав Верховного суда!» — заявил Зографос.

Политик признался, что не очень оптимистично смотрит на возникновение нового народного движения в стране. По его словам, в стране осталась всего одна патриотическая партия, которая четко выступает против внешней политики Греции в отношении России и считает русский народ единственным общим союзником из-за православия — «Кинима 21». Однако ее возможности на выборах Зографос оценил всего в 1−1,5% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению политолога Дмитрия Леви, к власти в Турции может прийти более расположенный к сотрудничеству с Западом, чем с Россией, лидер, если действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган проиграет на предстоящих выборах.

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