Крупный пожар вспыхнул на заводе в Тольятти
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Для ликвидации огня привлечено 104 человека.
Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru
Серьезный пожар вспыхнул в покрасочном цехе завода по производству дверей в Тольятти. Согласно последним данным МЧС РФ, площадь возгорания достигла шести тысяч квадратных метров.
Известно, что при пожаре частично обрушилась кровля здания. В настоящее время к тушению огня привлечено 104 человека, 33 единицы техники и пожарный поезд.
Из здания было эвакуировано 15 человек. Погибших и пострадавших нет.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве произошел пожар возле гостиницы «Интерконтиненталь».
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