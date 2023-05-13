Тверская в дыму: в Москве пожар возле гостиницы «Интерконтиненталь»

Рядом со зданием ведутся строительные работы. Экстренные службы выехали на место ЧП.

Черные клубы дыма фиксируют в соцсетях гости и жители Москвы в районе Тверской улицы. По данным 5-tv.ru, на стройплощадке рядом с гостиницей «Интерконтиненталь» загореляся мусор.

На место выехали экстренные службы. Информация уточняется.