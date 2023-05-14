Площадь пожара на заводе в Тольятти увеличилась до 20 тысяч «квадратов»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 46

Прокуратура Самарской области начала проверку по факту произошедшего.

Фото, видео: МЧС Самарской области; 5-tv.ru

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Площадь пожара в покрасочном цехе завода по производству дверей в Тольятти увеличилась с шести тысяч квадратных метров до 20. Об этом сообщили в МЧС РФ. Также отмечается, что площадь обрушения кровли составила пять тысяч квадратных метров.

В настоящее время для тушения огня привлечено свыше 300 человек, около 70 единиц техники, а также пожарные поезда.

Из здания было эвакуировано 15 человек. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Известно, что прокуратура Самарской области начала проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Рублевке сгорел элитный трехэтажный особняк.

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