Площадь пожара на заводе в Тольятти увеличилась до 20 тысяч «квадратов»
Прокуратура Самарской области начала проверку по факту произошедшего.
Фото, видео: МЧС Самарской области; 5-tv.ru
Площадь пожара в покрасочном цехе завода по производству дверей в Тольятти увеличилась с шести тысяч квадратных метров до 20. Об этом сообщили в МЧС РФ. Также отмечается, что площадь обрушения кровли составила пять тысяч квадратных метров.
В настоящее время для тушения огня привлечено свыше 300 человек, около 70 единиц техники, а также пожарные поезда.
Из здания было эвакуировано 15 человек. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Известно, что прокуратура Самарской области начала проверку по факту произошедшего.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Рублевке сгорел элитный трехэтажный особняк.
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