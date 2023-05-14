Адское пламя: появились кадры пожара на заводе в Тольятти

К тушению огня было привлечено более 300 человек, порядка 70 единиц техники и пожарные поезда.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места пожара на заводе по производству дверей в Тольятти. Там накануне вечером началось возгорание в покрасочном цехе. Согласно последней информации МЧС РФ, спасателям в 03:46 по московскому времени удалось локализовать пожар на площади 20 тысяч квадратных метров.

На кадрах видно, что цех буквально полностью оказался во власти огненной стихии. Также произошло обрушение кровли на площади пять тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг. Для тушения огня было привлечено свыше 300 человек, около 70 единиц техники, а также пожарные поезда.

Из здания было эвакуировано 15 человек. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура Самарской области начала проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пожарные спасали 100-килограммовую хрюшку из горящей многоэтажки.