Подложили свинью: пожарным пришлось спасать 100-килограммовую хрюшку из горящей многоэтажки
Пожарные вынесли 100-килограммовую свинью из горящей квартиры в Архангельске
Фото, видео: www.globallookpress.com / R. Wilken; 5-tv.ru
Животное держали в обычной квартире в Архангельске.
Буквально на руках пришлось выносить сегодня погорельца из многоэтажки в Архангельске.
Пожарные, спеша на вызов, никак не могли представить, что им придется спасать 100-килограммовую свинью. Ее держали в обычной квартире, и при пожаре она надышалась угарным газом. Что, кстати, не помешало ей пару разу укусить своих спасителей.
В итоге животное привели в чувство с помощью кислородного баллона.
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