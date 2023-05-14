«Дикое одиночество»: Гузеева рассказала, почему так сильно любит свою собаку

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Гузеева ответила на критику из-за чрезмерной любви к своей собаке

«Дикое одиночество»: Гузеева рассказала, почему так сильно любит свою собаку

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Телеведущая ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за столь сильные чувства к питомцу.

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что столкнулась с одиночеством. Вынудить ее на это откровение заставили критикующие. Мол, она слишком сильно любит свою собаку по кличке Жужа породы мальтипу. Причем раньше знаменитость не с таким трепетом относилась к животным.

«Раньше этой любви не было, теперь есть. Да, может быть, из-за дикого одиночества. Да, может быть и возраст. И? Нет у меня оценки для этих… А вам, мои дорогие подписчики, большой привет от Жужи и меня!» — написала Гузеева в своем Telegram-канале.

собака Ларисы Гузеевой Жужа грустит на фоне снимков родителейЛюбимая собака Ларисы Гузеевой по кличке Жужа. Instagram* / _larisa_guzeeva_

На признание отреагировали поклонники телеведущей. Они поддержали ее в любви к питомцу и отметили, что не любят животных только злые люди.

«Да как их можно не любить!»;

«Лариса, не обращайте внимания на дураков»;

«Я тоже собак люблю больше, чем людей! А злыдни пусть завидуют», — ответили интернет-пользователи.

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