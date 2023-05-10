Вместо отдыха скандал: на Бузову в Швейцарии напали неизвестные

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 172

На Бузову в Швейцарии напали неизвестные

Вместо отдыха скандал: на Бузову в Швейцарии напали неизвестные

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Певицу чаще всего критикуют, но в этот раз публика встала на защиту знаменитости, отметив, что Бузова повела себя очень достойно.

Отпуск певицы Ольги Бузовой был омрачен неприятным инцидентом. На знаменитость в Швейцарии напали неизвестные. Видеозапись тут же разлетелась по сети.

Наглая провокация произошла в холле гостиницы в Цюрихе. Бузова общалась с сотрудником возле ресепшена, как внезапно сбоку к ней подбежали украинские активисты и стали требовать от нее высказаться по поводу проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Неизвестные стали оскорблять ее и запугивать своим напором. Знаменитость сначала опешила, но все же смогла сохранить спокойствие. Закончив диалог с сотрудником отеля, развернулась и молча ушла к себе в номер. Неизвестные кричали Бузовой вслед нелицеприятные слова, но артистка сделала вид, будто не услышала их.

Несмотря на ежедневную критику, в этот раз публика поддержала Бузову. Многие отметили, что знаменитость повела себя правильно.

«Не повелась на их провокации. Молодец!»;

«Дебил! С девушкой сражаться? По-мужски прям»;

«Повела себя достойно», — отметили интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова опозорилась перед новым кавалером на отдыхе.

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