Пожар на заводе в Тольятти ликвидирован

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 26

Погибших и пострадавших нет.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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Пожар в покрасочном цехе на заводе по производству дверей в Тольятти ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Самарской области.

Согласно данным ведомства, открытое горение было ликвидировано в 05:45 по московскому времени на площади 20 тысяч квадратных метров.

Пожар вспыхнул накануне поздно вечером. Как сообщил ранее мэр города Николай Ренц, ликвидация возгорания была осложнена после сбоя в работе повысительного насоса, из-за чего пришлось незамедлительно организовать подвоз воды с предприятий для питания пожарной техники.

Предварительной причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса. Прокуратура Самарской области проводит проверку.

Для тушения огня было привлечено свыше 300 человек, около 70 единиц техники, а также пожарные поезда. Погибших и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru показал кадры пожара на заводе в Тольятти.

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