Стало известно об испуге боевиков ВСУ в Марьинке из-за действий российских бойцов

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 128

РИА Новости: украинские боевики в Марьинке напуганы

Стало известно об испуге боевиков ВСУ в Марьинке из-за действий российских бойцов

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Спецоперация

Националисты стараются не оставлять свои укрытия лишний раз.

Работа российских штурмовиков в районе Марьинки показала, что противник сильно напуган. Об этом РИА Новости рассказал боец спецназа Южной группировки войск.

По словам военного, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали вести себя «вольно». Из укрытия в укрытие они перемещаются перебежками, а при боестолкновениях все больше полагаются на слепой огонь.

«К спорту мы их приучили, а при контактном бое ведет огонь из-за укрытий, порой по-сомалийски — не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла», — отметил военный.

Он добавил, что наблюдение за противником ведется круглосуточно. Это необходимо, чтобы контролировать перемещения диверсионных групп и уничтожать их на подступах к городу.

Населенный пункт Марьина находится недалеко от Донецка. Сейчас за него ведутся активные бои.

Российские бойцы ликвидировали разведгруппу ВСУ под Марьинкой

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы установили огневой контроль над участком трассы Н20 в Донецкой народной республике. С этой позиции можно с легкостью просматривать вражеские позиции в радиусе нескольких километров.

Тема:
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