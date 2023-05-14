Российские бойцы ликвидировали разведгруппу ВСУ под Марьинкой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Под огневым контролем российских сил в самом городе находятся практически все позиции противника.

Российские бойцы ликвидировали разведгруппу ВСУ под Марьинкой

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Российские военнослужащие ликвидировали разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Марьинкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки „Восток“ вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника южнее Пречистовки», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Помимо этого в районе Шахтерского была уничтожена гаубица М777 американского производства при помощи дрона-камикадзе «Ланцет».

До этого стало известно, что в Марьинке под огневым контролем российских сил находятся практически все позиции противника.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после того, как главы ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов жилых кварталов со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как штурмовые отряды продолжают выдавливать боевиков ВСУ из Артемовска.

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