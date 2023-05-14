Состояние госпитализированного Глеба Панфилова стало улучшаться

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Рита Миронова
Рита Миронова 33

Знаменитый режиссер попал в больницу с инсультом 11 мая.

Состояние госпитализированного Глеба Панфилова стало улучшаться

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Состояние 88-летнего Глеба Панфилова улучшилось в больнице. За режиссером там тщательно наблюдают медики. Подробностями о состоянии артиста поделился директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Это радостное событие на фоне того, что было первоначально», — рассказал он ТАСС.

По словам Варшавера, Панфилов начал узнавать сына и подавать знаки. Все это вселяет надежду и в родного сына, находящегося рядом, и во врачей.

«Глеб Анатольевич Панфилов сейчас узнает и сына, который находится рядом с ним, подает знаки, которые говорят о его дальнейшем выздоровлении. Также в это очень верят и врачи», — рассказал Варшавер.

Глеба Панфилова госпитализировали 11 мая с инсультом. Первоначально врачи подозревали, что у режиссера может быть острое нарушение мозгового кровообращения и субарахноидальное кровоизлияние.

Режиссер оказался в больнице спустя четыре месяца после смерти любимой жены. Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Причиной смерти стала болезнь, с которой артистка боролась последние несколько лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глеб Панфилов на 40-й день назвал причину смерти супруги Инны Чуриковой.

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