Глеб Панфилов на 40-й день назвал причину смерти супруги Инны Чуриковой

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 310

Глеб Панфилов назвал причиной смерти Инны Чуриковой переутомление

Глеб Панфилов на 40-й день назвал причину смерти супруги Инны Чуриковой

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Тема:
Госпитализация Инны Чуриковой

Вдовец народной артистки СССР рассказал, как переживает утрату и почему он отказался от традиционной церемонии прощания на сцене театра.

Режиссер и сценарист Глеб Панфилов, 40 дней назад потерявший горячо любимую жену Инну Чурикову, впервые заговорил о причине ее смерти. По слухам, народная артистка СССР в последние годы болела, журналисты и коллеги выдвигали разные теории вплоть до онкологии, но сама знаменитость не спешила рассказывать о диагнозе. Как и ее супруг, актриса не любила делиться личными проблемами с любопытной публикой.

Однако сейчас Панфилов нашел в себе силы поговорить о покойной супруге с журналистами. Он, конечно, не стал обсуждать недуги Чуриковой с корреспондентом KP.RU, но все же отметил — работа, творческое признание и самоотдача отняли последние силы у артистки. Незадолго до кончины она страдала бессонницей из-за регулярного переутомления.

«Она надорвалась — нагрузки. Можно играть десять спектаклей и не уставать. А можно в двух отдать себя целиком. Я видел ее после спектаклей, видел, какая была самоотдача. „Аудиенция“ был очень затратным спектаклем. Она отдавала сцене слишком много сил. Гораздо больше, чем успевала восстановить», — рассказал режиссер.

В последнем сезоне Инна Чурикова уже не играла на сцене. Хотя и говорила перед смертью, как хочет скорее вернуться в театр, переживала, что ее «списывают со счетов». Она планировала приступить к работе в конце зимы, но в начале января была госпитализирована в Боткинскую больницу, где и умерла 14 числа в возрасте 79 лет.

Чурикова проработала в Ленкоме почти 50 лет, но муж и сын отказались проводить на сцене традиционную траурную церемонию. С актрисой простились в Храме Христа Спасителя. Панфилов объяснил свое решение — он сказал, что не хотел превращать прощание в спектакль и зрелище для зевак.

«По моему мнению, на сцене должен стоять живой артист, а не гроб с артистом. Картина, когда убитые горем родственники — на сцене, а в зрительном зале, развалившись, сидят случайные люди и пялятся, оскорбительна для усопшего», — подчеркнул вдовец.

По мнению Панфилова, превращение сцены в траурный зал — странная традиция. Его позицию разделил и сын Иван, оба не поддались уговорам устроить прощание в театре. В церкви, добавил режиссер, последний ритуал перед похоронами происходит иначе, люди тоже ведут себя в храме по-другому, с большим уважением к месту и печальному поводу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет супруг Инны Чуриковой после ее смерти.

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