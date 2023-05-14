СМИ указали на самую большую ошибку США в отношениях с Россией

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42

The National Interest: противостояние с РФ на Украине стало ошибкой США

СМИ указали на самую большую ошибку США в отношениях с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Ohde face to face

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинский кризис укрепил отношения Москвы и Пекина. А ведь все могло быть иначе.

США допустили самую грубую ошибку, когда в конфликте Москвы и Киева встали на строну Украины и ввязались в противостояние. Статья об этом появилась на сайте издания The National Interest.

Авторы пишут, что США, фактически войдя в открытый конфликт с Россией, превратили своего возможного союзника во врага. Журналисты считают, что Штаты могли бы развивать диалог с Москвой для совместного противодействия Китаю, однако Запад очень не вовремя решил все сделать иначе.

Отмечается, что Белый дом своими действиями лишь подтолкнул Москву в объятия Пекина и вывел их дружбу на новый уровень. В КНР, написано в материале, действительно стремятся к теплым отношениям с «северным соседом».

В заключение авторы отметили, что сейчас США вступили в настоящую конфронтацию с двумя великими державами. По их словам, лишь наивный может полагать, что Вашингтону удастся выдержать это противостояние.

Ранее 5-tv.ru писал, что замглавы МИД РФ Сергею Рябкову потребовалось одно слово, чтобы описать отношения России и США.

Тема:
Спецоперация
14 мая
Два российских офицера погибли под Артемовском при отражении атак ВСУ
14 мая
На Украине подсчитали стоимость восстановления тепловой генерации в стране
14 мая
Семь из семи: ВС РФ успешно отразили атаку украинских танков в ДНР
14 мая
Минобороны: в зоне СВО погиб командир Вячеслав Макаров
14 мая
Минобороны РФ: в зоне СВО героически погиб полковник Евгений Бровко
14 мая
ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам с западным вооружением
14 мая
Перестанут поддерживать: в США назвали причину провала контрнаступления ВСУ
14 мая
Российская артиллерия уничтожила гаубицу «Акация» ВСУ под Херсоном
14 мая
В Киеве ожидают поставку более сотни немецких беспилотников Vector
14 мая
Прилепин заявил о готовности вернуться в зону СВО после восстановления
+16° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:40
Вбросы и хайп: может ли суд по делу об изнасиловании помочь Трампу стать президентом
15:28
Два российских офицера погибли под Артемовском при отражении атак ВСУ
15:16
Кремль уверен в причастности Украины к нападениям на россиян
15:05
СМИ указали на самую большую ошибку США в отношениях с Россией
14:58
Победительницу Евровидения обвинили в «краже песни» у украинской певицы
14:37
Генпрокуратуру призвали заблокировать счета и соцсети Блиновской

Сейчас читают

«Был братом»: Лариса Удовиченко тяжело переживает смерть Сергея Колесникова
«Там такое творилось!» — Роман Архипов рассказал о пьянстве на «Фабрике звезд»
Что-то гусарское, брутальное и соблазнительное: главный секрет костюмов SHAMAN
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп