«Крах»: Рябкову потребовалось одно слово, чтобы описать отношения России и США

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 58

Рябков охарактеризовал отношения России и США словом «крах»

«Крах»: Рябкову потребовалось одно слово, чтобы описать отношения России и США

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал текущее состояние российско-американских отношений «крахом», и к подобному положению дел привела политика США. Об этом государственный деятель заявил в эфире одного из федеральных каналов.

«Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом — крах. Отношения разрушены, ответственность за это на США», — прокомментировал заместитель министра иностранных дел.

Рябков добавил, что заморозка участия России в ДСНВ последовала после кардинальных изменений, которые произошли не по вине российской стороны. Именно эти обстоятельства, по его словам, дали основания для пересмотра участия в договоре.

Замглавы МИД РФ отметил, что обновленная концепция американской политики отражает антироссийские взгляды Вашингтона и непринятие России как самостоятельной и суверенной державы.

Глава РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Президент уточнил, что страна не покидает его навсегда, но вернуться к обсуждению возвращения будет возможным лишь после переоценки военного арсенала не только США, но и Великобритании и Франции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия продолжит добровольно уведомлять США о ракетных пусках.

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