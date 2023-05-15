Накануне украинскому лидеру вручили в Германии премию имени Карла Великого.

Президент Украины Владимир Зеленский стал символ объединения Европы вокруг русофобии, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Полная девальвация морали, нравов, понятий добра и зла. Европейский истеблишмент сделал Зеленского символом объединения вокруг русофобии и реваншизма», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал вручение украинскому лидеру премии имени Карла Великого в Германии. Ее присуждают за вклад в объединение Европы.

Слуцкий отметил, что подобной награды в 1955 году был удостоен политик Уинстон Черчилль, который вел борьбу с фашизмом. Зеленский напротив, является олицетворением неонацизма, считает он.

«Премия, словно не выдержав позора, рухнула на пол. ‹...› Весьма символично», — заключил депутат.

В минувшее воскресенье Зеленский отправился в Германию. Там, в городе Аахен и состоялось вручение премии имени Карла Великого. Во время выступления Зеленского, трофей резко упал на пол. Глава киевского режима обвинил в этом русских. Кроме того, в Германии украинский лидер чуть не оставил свой телефон. Он забыл его в машине, вспомнил о нем, уже когда находился в вертолете. Вернуть смартфон ему помогли немецкие правоохранители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский оконфузился на встрече с папой римским.