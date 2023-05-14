«Тебе здесь не рады»: как Зеленский оконфузился на встрече с папой римским

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Рита Миронова
Рита Миронова 448

Exxpress: президент Украины Зеленский нарушил правила этикета на встрече с папой римским

«Тебе здесь не рады»: как Зеленский оконфузился на встрече с папой римским

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Президент Украины пробыл в Ватикане несколько часов и успел несколько раз нарушить правила этикета.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь оконфузился. Публика раскритиковала украинского лидера за нарушение норм этикета во время встречи с папой римским в Ватикане. Как пишет портал Exxpress, было замечено как минимум два инцидента во время визита.

Во-первых, Зеленский не пропустил папу Франциска вперед, заходя в кабинет. На фотографиях СМИ президент проходит первым прямо перед носом главы католической церкви.

Во-вторых, в самом кабинете, Зеленский молниеносно уселся в кресло, в то время как папа римский продолжал стоять. Не заставил его подняться и один из советников, подошедший поздороваться.

Также грубым нарушением этикета было то, как Зеленский вел себя в разговоре с Франциском. Он часто перебивал и поправлял, указывал на неправоту. Вдобавок ко всему, украинский лидер прибыл на важную встречу в обычном черном свитере.

«Этот актер даже не знает, как себя вести… Бедный мальчик не может позволить себе даже костюм», — написали интернет-пользователи в комментариях к материалу.

В день визита Владимира Зеленского 13 мая активисты возле Колизея развернули баннер с надписью «Зеленскому здесь не рады». Несколькими неделями ранее папа римский заявил о готовности положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский отклонил инициативы Ватикана в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

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