«Тебе здесь не рады»: как Зеленский оконфузился на встрече с папой римским

Президент Украины пробыл в Ватикане несколько часов и успел несколько раз нарушить правила этикета.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь оконфузился. Публика раскритиковала украинского лидера за нарушение норм этикета во время встречи с папой римским в Ватикане. Как пишет портал Exxpress, было замечено как минимум два инцидента во время визита.

Во-первых, Зеленский не пропустил папу Франциска вперед, заходя в кабинет. На фотографиях СМИ президент проходит первым прямо перед носом главы католической церкви.

Во-вторых, в самом кабинете, Зеленский молниеносно уселся в кресло, в то время как папа римский продолжал стоять. Не заставил его подняться и один из советников, подошедший поздороваться.

Также грубым нарушением этикета было то, как Зеленский вел себя в разговоре с Франциском. Он часто перебивал и поправлял, указывал на неправоту. Вдобавок ко всему, украинский лидер прибыл на важную встречу в обычном черном свитере.

«Этот актер даже не знает, как себя вести… Бедный мальчик не может позволить себе даже костюм», — написали интернет-пользователи в комментариях к материалу.

В день визита Владимира Зеленского 13 мая активисты возле Колизея развернули баннер с надписью «Зеленскому здесь не рады». Несколькими неделями ранее папа римский заявил о готовности положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский отклонил инициативы Ватикана в вопросе урегулирования конфликта на Украине.