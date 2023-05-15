Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 тысяч метров

Вулкан Шивелуч поднялся на высоту до 3,5 тысяч метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Был зафиксирован подъем ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч на высоту до 3,5 тысяч метров при высоте самого исполина — 3283 метров», — сказано в заявлении.

Пепловый шлейф двигается в восточном направлении в сторону Берингова моря. На его пути нет никаких населенных пунктов. Но если изменится направление ветра, не исключено, что произойдет выпадение незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского муниципального района.

Кроме того, вблизи опасной местности туристов нет. А самому вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий разрушительного извержения Шивелуча на Камчатке в апреле.