Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 тысяч метров

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Шлейф распространяется в сторону Берингова моря.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 тысяч метров

Фото: © РИА Новости / Юрий Демянчук

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Вулкан Шивелуч поднялся на высоту до 3,5 тысяч метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Был зафиксирован подъем ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч на высоту до 3,5 тысяч метров при высоте самого исполина — 3283 метров», — сказано в заявлении.

Пепловый шлейф двигается в восточном направлении в сторону Берингова моря. На его пути нет никаких населенных пунктов. Но если изменится направление ветра, не исключено, что произойдет выпадение незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского муниципального района.

Кроме того, вблизи опасной местности туристов нет. А самому вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий разрушительного извержения Шивелуча на Камчатке в апреле.

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