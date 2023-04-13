Эксклюзивные кадры последствий разрушительного извержения Шивелуча на Камчатке

Съемочной группе МИЦ «Известия» удалось первыми показать последствия разрушительного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. На видео запечатлено место схода пирокластического потока — смеси вулканического газа высокой температуры и обломков породы, которые образуются в результате извержения.

Поток спустился вниз по склону со скоростью полмиллиона километров в час и остановился всего в одном километре от проходящей неподалеку трассы. Как сообщают корреспонденты с места событий, лес, который пострадал в результате стихии, не просто тлеет, а до сих пор горит.

Съемка была проведена с помощью коптера на высоте птичьего полета, На кадрах видно дома и дороги, полностью закрытые плотным слоем пепла. Даже местные водоемы покрыты густой серой пленкой, а над горами еще не развеялась пепельная дымка.

Вулкан Шивелуч проснулся ночью 11 апреля, после чего регион начало засыпать пеплом. Близлежащие населенные пункты оказались покрыты последствиями извержения вулкана. В нескольких поселках были отменены занятия в школах и детских садах. 12 апреля выброс продолжился, высота дымового столба достигла восьми тысяч метров над уровнем моря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли вулканический пепел с Камчатки быть опасен для здоровья человека.