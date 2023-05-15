В ЛНР допустили применение ВСУ ракеты Storm Shadow для удара по Луганску

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 20

Прилет зафиксирован в районе бывшего авиационного училища штурманов.

В ЛНР допустили применение ВСУ ракеты Storm Shadow для удара по Луганску

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинские боевики при ударе по Луганску утром могли применить крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства. Об этом написал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), военный эксперт Андрей Марочко.

«Юго-восток Луганска прилет. Вероятнее всего, Storm Shadow (одна ракета)», — написал он.

Сообщается, что попадание было зафиксировано в районе бывшего авиационного училища штурманов. Очевидцы рассказали, что в настоящее время место находится в оцеплении.

Бывший глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник, который один из первых рассказал о прогремевших взрывах, объяснил, что схема нанесения удара схожа с предыдущими.

«Нацисты методично бьют по городу с многочисленным населением», — указал он.

Несколькими днями ранее украинские боевики уже нанесли удал по Луганску, выпустив две ракеты большой дальности Storm Shadow, поставленные Великобританией. Тогда пострадали шестеро детей, двое были госпитализировали. Спустя почти сутки произошел новый прилет. Ракета упала в спальном районе поселка Юбилейный. Пострадавших среди населения не было.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Луганске прогремело два взрыва.

Тема:
Спецоперация
15 мая
В Луганске прогремело два взрыва
15 мая
С первого залпа: расчеты «Мста-С» держат украинских боевиков в напряжении
15 мая
Боевики ВСУ стали бояться размещаться в Снигиревке после удара российской авиации
15 мая
Залпы «Градов» накрывают позиции боевиков ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
15 мая
Франция вооружит несколько батальонов ВСУ десятками колесных танков AMX‑10RC
15 мая
Украинские боевики выпустили 26 снарядов по Донецку за два часа
14 мая
Зеленский допустил сокращение помощи Украине при провальном контрнаступлении
14 мая
«Снятся нам в кошмарах»: боевики ВСУ в Артемовске жалуются на российские танки
14 мая
«Пришла ужасающая мысль»: Охлобыстин объяснил, почему Пугачева сбежала из России
14 мая
Западные подачки еще не доехали: танкисты и артиллерия уничтожают неприятеля в ДНР
+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.20
1.32 84.25
1.36
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

10:05
В ЛНР допустили применение ВСУ ракеты Storm Shadow для удара по Луганску
9:55
Поющие нейросети: как искусственный интеллект угрожает музыкальной отрасли
9:36
Сотни россиян уже больше суток не могут улететь из Турции из-за задержки рейсов
9:19
В России планируют утвердить новые ГОСТы на сыры и мед
9:04
В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев
8:52
Эрдоган набрал 49,35% голосов на выборах после обработки всех бюллетеней

Сейчас читают

Умер советский актер из фильма «Битва за Москву» Владимир Кузнецов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
«Тянет лямку второй год»: за что Зеленскому вручили премию имени Карла Великого
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп