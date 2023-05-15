В ЛНР допустили применение ВСУ ракеты Storm Shadow для удара по Луганску
Прилет зафиксирован в районе бывшего авиационного училища штурманов.
Фото: © РИА Новости
Украинские боевики при ударе по Луганску утром могли применить крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства. Об этом написал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), военный эксперт Андрей Марочко.
«Юго-восток Луганска прилет. Вероятнее всего, Storm Shadow (одна ракета)», — написал он.
Сообщается, что попадание было зафиксировано в районе бывшего авиационного училища штурманов. Очевидцы рассказали, что в настоящее время место находится в оцеплении.
Бывший глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник, который один из первых рассказал о прогремевших взрывах, объяснил, что схема нанесения удара схожа с предыдущими.
«Нацисты методично бьют по городу с многочисленным населением», — указал он.
Несколькими днями ранее украинские боевики уже нанесли удал по Луганску, выпустив две ракеты большой дальности Storm Shadow, поставленные Великобританией. Тогда пострадали шестеро детей, двое были госпитализировали. Спустя почти сутки произошел новый прилет. Ракета упала в спальном районе поселка Юбилейный. Пострадавших среди населения не было.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Луганске прогремело два взрыва.
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