В Луганске прогремело два взрыва

Два взрыва прогремело в районе автовокзала в Луганске, сообщил бывший глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник. Он отметил, что, скорее всего, это были ракеты.

«Бьют по тому же сценарию», — указал Мирошник в своем Telegram-канале, предположив, что целью украинских боевиков могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов.

Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

Несколькими днями ранее украинские боевики уже нанесли удал по Луганску, выпустив две ракеты большой дальности Storm Shadow, поставленные Великобританией. Тогда пострадали шестеро детей, двое были госпитализировали. Спустя почти сутки произошел новый прилет. Ракета упала в спальном районе поселка Юбилейный. Пострадавших среди населения не было.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ сообщили, что наносившие удары по предприятиям в Луганске самолеты ВСУ были сбиты.