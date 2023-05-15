В Луганске прогремело два взрыва

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 52

Несколько дней назад украинские боевики выпустили по городу две ракеты большой дальности Storm Shadow.

В Луганске прогремело два взрыва

Фото: www.globallookpress.com / vk.com/kambarka_official

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Два взрыва прогремело в районе автовокзала в Луганске, сообщил бывший глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник. Он отметил, что, скорее всего, это были ракеты.

«Бьют по тому же сценарию», — указал Мирошник в своем Telegram-канале, предположив, что целью украинских боевиков могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов.

Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

Несколькими днями ранее украинские боевики уже нанесли удал по Луганску, выпустив две ракеты большой дальности Storm Shadow, поставленные Великобританией. Тогда пострадали шестеро детей, двое были госпитализировали. Спустя почти сутки произошел новый прилет. Ракета упала в спальном районе поселка Юбилейный. Пострадавших среди населения не было.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ сообщили, что наносившие удары по предприятиям в Луганске самолеты ВСУ были сбиты.

Тема:
Спецоперация
15 мая
С первого залпа: расчеты «Мста-С» держат украинских боевиков в напряжении
15 мая
Боевики ВСУ стали бояться размещаться в Снигиревке после удара российской авиации
15 мая
Залпы «Градов» накрывают позиции боевиков ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
15 мая
Франция вооружит несколько батальонов ВСУ десятками колесных танков AMX‑10RC
15 мая
Украинские боевики выпустили 26 снарядов по Донецку за два часа
14 мая
Зеленский допустил сокращение помощи Украине при провальном контрнаступлении
14 мая
«Снятся нам в кошмарах»: боевики ВСУ в Артемовске жалуются на российские танки
14 мая
«Пришла ужасающая мысль»: Охлобыстин объяснил, почему Пугачева сбежала из России
14 мая
Западные подачки еще не доехали: танкисты и артиллерия уничтожают неприятеля в ДНР
14 мая
Прошлое против настоящего: что потомки белой эмиграции думают о спецоперации
+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.20
1.32 84.25
1.36
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

8:33
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 тысяч метров
8:19
В Луганске прогремело два взрыва
8:10
Российская артиллерия разнесла склад боеприпасов ВСУ под Авдеевкой — эксклюзивные кадры
7:57
В США опасаются ущерба от укрепления российско-иранского союза
7:44
С первого залпа: расчеты «Мста-С» держат украинских боевиков в напряжении
7:31
«Тянет лямку второй год»: за что Зеленскому вручили премию имени Карла Великого

Сейчас читают

Умер советский актер из фильма «Битва за Москву» Владимир Кузнецов
Залпы «Градов» накрывают позиции боевиков ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп