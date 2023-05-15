Максим Галкин* обратился в суд, чтобы избавиться от статуса иноагента

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 115

Неужели знаменитый юморист захотел домой?

Максим Галкин* обратился в суд, чтобы избавиться от статуса иноагента

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Юморист Максим Галкин* потребовал суд снять с него статус иностранного агента. Его обращение было зарегистрировано столичным Замоскворецким судом, соответствующий документ появился на официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Дата рассмотрения обращения на данный момент неизвестна.

Галкин покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО). Он вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми отправился в Израиль, где неоднократно нелестно высказывался в адрес РФ и населения страны. Минюст РФ отмечал, что комик финансируется киевским режимом. Между тем на земле обетованной он начал выступать, продолжая сеять антироссийские лозунги, а позже отправился гастролировать по миру.

Позднее сама Пугачева вернулась в Москву с детьми. Но вскоре Галкин был признан иноагентом, что народную артистку СССР глубоко возмутило. Звезда попросила распространить этот статус и на ее персону, затем забрала двойняшек из учебного заведения и снова улетела в Израиль, назвав россиян холопами и рабами. При этом до этого момента певица воздерживалась от политизированных комментариев.

Ранее 5-tv.ru писал, какой российский актер был включен в перечень террористов и экстремистов.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.

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