Актер Артур Смольянинов* включен в перечень террористов и экстремистов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 2 762

Прежде он покинул Россию и выступил с рядом антироссийских заявлений.

Актер Артур Смольянинов* включен в перечень террористов и экстремистов

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Росфинмониторинг включил актера Артура Смольянинова* в перечень террористов и экстремистов. Данная информация появилась на официальном сайте ведомства. 

Прежде стало известно, что Артур Смольянинов эмигрировал из России и сделал ряд антироссийских заявлений в связи с продолжающейся спецоперацией по защите Донбасса. На родине остались его бывшая жена Дарья Мельникова и два сына. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский актер Егор Бероев назвал пустым человеком коллегу по цеху Артура Смольянинова и сравнил его с пылью.

* — признан иноагентом в РФ.

 

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