Актер Артур Смольянинов* включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил актера Артура Смольянинова* в перечень террористов и экстремистов. Данная информация появилась на официальном сайте ведомства.

Прежде стало известно, что Артур Смольянинов эмигрировал из России и сделал ряд антироссийских заявлений в связи с продолжающейся спецоперацией по защите Донбасса. На родине остались его бывшая жена Дарья Мельникова и два сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский актер Егор Бероев назвал пустым человеком коллегу по цеху Артура Смольянинова и сравнил его с пылью.

* — признан иноагентом в РФ.