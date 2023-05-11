Актер Артур Смольянинов* включен в перечень террористов и экстремистов
Прежде он покинул Россию и выступил с рядом антироссийских заявлений.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Росфинмониторинг включил актера Артура Смольянинова* в перечень террористов и экстремистов. Данная информация появилась на официальном сайте ведомства.
Прежде стало известно, что Артур Смольянинов эмигрировал из России и сделал ряд антироссийских заявлений в связи с продолжающейся спецоперацией по защите Донбасса. На родине остались его бывшая жена Дарья Мельникова и два сына.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский актер Егор Бероев назвал пустым человеком коллегу по цеху Артура Смольянинова и сравнил его с пылью.
* — признан иноагентом в РФ.
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