Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море «озером НАТО»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37

Эстонские власти уверены, что Швеция непременно станет 32-м членом Альянса.

Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море «озером НАТО»

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Zima

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал Балтийское море «озером НАТО». Глава внешнеполитического ведомства страны заявил об этом в интервью изданию Newsweek.

Как отметил Цахкна в беседе с американским СМИ, люди, что-то смыслящие в оборонной сфере, прекрасно понимают стратегическую важность Балтийского моря.

«Чрезвычайно важно, что Балтийское море сейчас является „озером НАТО"», — прокомментировал он.

Примечательно, что глава МИД Эстонии дал интервью на фоне вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Он также прокомментировал планы Швеции стать участницей НАТО. По его словам, это остается важным шагом для страны, который непременно произойдет.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года направили генсеку НАТО заявки на вступление в Альянс на фоне обострения конфликта на территории Украины. В начале апреля Финляндия официально стала 31-й страной-участницей организации. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия насытит пограничную зону с Финляндией системами ПВО из-за действий США.

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