Россия насытит пограничную зону с Финляндией системами ПВО из-за действий США

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Об ответе Москвы на возможное развертывание американских баз в скандинавских странах рассказал российский дипломат Константин Гаврилов.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Москва готовит ответ на возможное развертывание американских баз в скандинавских странах. Об этом «Известиям» рассказал глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене Константин Гаврилов.

В ответ на действия США и НАТО будет укрепляться наша инфраструктура вдоль границы с Финляндией. Там разместят дополнительные силы противовоздушной обороны (ПВО) и создадут новый армейский корпус.

В целом, ответные меры России будут зависеть от конкретных условий участия Хельсинки в Североатлантическом альянсе. На данный момент Финляндия и США только готовятся подписать договор об оборонном сотрудничестве.

Но уже как минимум два финских города призвали разместить у себя базы НАТО.

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