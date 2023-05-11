Россия насытит пограничную зону с Финляндией системами ПВО из-за действий США

Москва готовит ответ на возможное развертывание американских баз в скандинавских странах. Об этом «Известиям» рассказал глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене Константин Гаврилов.

В ответ на действия США и НАТО будет укрепляться наша инфраструктура вдоль границы с Финляндией. Там разместят дополнительные силы противовоздушной обороны (ПВО) и создадут новый армейский корпус.

В целом, ответные меры России будут зависеть от конкретных условий участия Хельсинки в Североатлантическом альянсе. На данный момент Финляндия и США только готовятся подписать договор об оборонном сотрудничестве.

Но уже как минимум два финских города призвали разместить у себя базы НАТО.