Путин проведет оперативное заседание Совбеза РФ 15 мая

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31

Российский лидер целый день будет работать в Кремле. Что еще запланировано у президента?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник, 15 мая, оперативное заседание Совбеза. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что российский лидер целый день проработает в Кремле: выслушает с докладом Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, а также проведет еще несколько закрытых мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза в пятницу, 12 мая, на котором предложил обсудить работу страны в международных организациях, представляющих особый интерес.

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