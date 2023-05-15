Путин проведет оперативное заседание Совбеза РФ 15 мая

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник, 15 мая, оперативное заседание Совбеза. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что российский лидер целый день проработает в Кремле: выслушает с докладом Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, а также проведет еще несколько закрытых мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза в пятницу, 12 мая, на котором предложил обсудить работу страны в международных организациях, представляющих особый интерес.