Путин обсудил с членами Совбеза работу РФ в международных организациях

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 83

Со своим докладом выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Путин обсудил с членами Совбеза работу РФ в международных организациях

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза в пятницу, 12 мая, на котором предложил обсудить работу страны в международных организациях, представляющих особый интерес. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Докладчиком по данной теме стал глава МИД России Сергей Лавров.

Прежде заседание Совбеза прошло 5 мая. Тогда члены организации обсудили вопрос подготовки празднования Дня Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с израильским коллегой Цахи Анегби.

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