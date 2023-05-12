Путин обсудил с членами Совбеза работу РФ в международных организациях
Со своим докладом выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза в пятницу, 12 мая, на котором предложил обсудить работу страны в международных организациях, представляющих особый интерес. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Докладчиком по данной теме стал глава МИД России Сергей Лавров.
Прежде заседание Совбеза прошло 5 мая. Тогда члены организации обсудили вопрос подготовки празднования Дня Победы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с израильским коллегой Цахи Анегби.
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