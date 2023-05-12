Путин обсудил с членами Совбеза работу РФ в международных организациях

Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза в пятницу, 12 мая, на котором предложил обсудить работу страны в международных организациях, представляющих особый интерес. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Докладчиком по данной теме стал глава МИД России Сергей Лавров.

Прежде заседание Совбеза прошло 5 мая. Тогда члены организации обсудили вопрос подготовки празднования Дня Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с израильским коллегой Цахи Анегби.