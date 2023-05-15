«Вредоносные ПО и шпионские программы»: как мошенники обманывают геймеров

Мошенники пользуются уходом западных компаний из России.

Любители видеоигр могут попасться на удочку мошенников, которые пользуются тем, что ряд компаний покинули рынок России. Об этом изданию URA.RU заявил директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов.

По мнению эксперта, самой популярной махинацией в этой сфере является фишинг. Так, злоумышленники отправляют игрокам электронные письма со ссылками на поддельные порталы, которые дублируют официальные сайты Steam и других онлайн-магазинов видеоигр.

Пользователи затем переходят по ссылке, вводят личные данные, либо совершают платеж за игру или предмет. В итоге мошенники получают доступ к их персональной информации, например, к паролям и данным банковских карт.

Также преступники могут представиться сотрудниками технической поддержки одного из сервисов. После этого они попросят игрока сообщить им пароль от аккаунта или данные банковских карт.

Чтобы казаться убедительными, они используют различные предлоги, такие как запрос на обновленную информацию аккаунта или угроза блокировки. Сообщения сопровождаются официальными логотипами игр и другими характерными чертами.

Более того, злоумышленники могут подделывать внутриигровые предметы и создавать фейковые турниры. Пименов предупредил, что при нелегальном скачивании игр пользователь может «подцепить» компьютерные вирусы.

«Игроки рискуют установить на свои устройства вредоносное ПО: вирусы, трояны и шпионские программы, которые могут украсть личные данные, взломать аккаунт или даже заблокировать доступ к компьютеру», — объяснил эксперт.

Чтобы обезопасить себя от действий преступников, нужно соблюдать несложные меры предосторожности. Необходимо проверять подлинность электронных писем, а при возникновении подозрений следует позвонить по официальному номеру поддержки компании.

Ранее 5-tv.ru писал, что деньги на счетах россиян снова в опасности: у мошенников появилась новая схема.