Граждан РФ мошенники уговаривают переводить деньги на их же счета и крадут средства

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Злоумышленники обращаются с предложением «выгодных инвестиций» или из-за «риска сохранности средств».

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Frank Peters; 5-tv.ru

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Деньги на счетах россиян снова в опасности. У мошенников появилась новая схема, принцип которой выяснили «Известия».

К гражданам злоумышленники обращаются с предложением «выгодных инвестиций» или из-за «риска сохранности средств», и убеждают людей переводить деньги на свои же счета в других банках.

Из-за того, что перевод происходит между своими счетами, жертвы не видят риска. Вот только мошенники, пользуясь вирусами и фишингами, благодаря такому переводу похищают учетные данные онлайн-банков и стягивают деньги со всех счетов жертвы в одно место. А потом все пропадает.

Появление схемы подтвердили в крупнейших банках, уточнив, что активно распространяться она стала в последние несколько месяцев. Делая перевод на свою же карту, люди теряют бдительность, ведь такой сценарий кажется им безопасным.

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