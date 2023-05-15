Песков прокомментировал сообщения о якобы плохом самочувствии Лукашенко

Москва призвала ориентироваться на официальную информацию.

В Кремле прокомментировали сообщения о якобы плохом самочувствии президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов, а дождаться официальных данных от Минска.

«Важно ориентироваться именно на официальную информацию», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Белоруссия не делала официальных сообщений о здоровье лидера страны. Кроме того, Москва от Минска также никаких сообщений не получала.

Прежде Песков объяснил отсутствие Лукашенко на завтраке после парада Победы в Москве 9 мая. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, белорусскому президенту потребовалось вернуться в страну в связи с проведением приуроченных к 78-й годовщине Великой Победы мероприятий в республике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белоруссия попросила у РФ гарантии защиты как своей территории.