Памятника нет: что происходит с могилой Бориса Моисеева

Артист покоится на Троекуровском кладбище.

Певец Борис Моисеев, умерший 27 сентября 2022 года, похоронен на Троекуровском кладбище, где упокоено множество других знаменитостей.

Его похороны посетили звезды крупного калибра: Николай Басков, сестры Зайцевы, Лолита и другие. Тогда могила автора песни «Голубая луна» выглядела солидной и ухоженной.

При этом издание dni.ru показало, как это место выглядит в настоящее время. С момента погребения артиста прошло практически восемь месяцев. Памятник Моисееву пока еще не поставили, да и пока что это делать рано. Но работа над этим началась некоторое время назад.

За могилой покойного исполнителя активно ухаживают: место захоронения усажено живыми желтыми и белыми цветами. А поклонники и друзья регулярно приносят звезде свежие и роскошные букеты: более того, они, видимо, заботятся о природе и не приносят цветы и венки из пластика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал почему брат Бориса Моисеева боится приезжать в Москву за наследством.