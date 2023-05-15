Памятника нет: что происходит с могилой Бориса Моисеева

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30

На могиле Бориса Моисеева еще не установили памятник

Памятника нет: что происходит с могилой Бориса Моисеева

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Артист покоится на Троекуровском кладбище.

Певец Борис Моисеев, умерший 27 сентября 2022 года, похоронен на Троекуровском кладбище, где упокоено множество других знаменитостей.

Его похороны посетили звезды крупного калибра: Николай Басков, сестры Зайцевы, Лолита и другие. Тогда могила автора песни «Голубая луна» выглядела солидной и ухоженной.

При этом издание dni.ru показало, как это место выглядит в настоящее время. С момента погребения артиста прошло практически восемь месяцев. Памятник Моисееву пока еще не поставили, да и пока что это делать рано. Но работа над этим началась некоторое время назад.

За могилой покойного исполнителя активно ухаживают: место захоронения усажено живыми желтыми и белыми цветами. А поклонники и друзья регулярно приносят звезде свежие и роскошные букеты: более того, они, видимо, заботятся о природе и не приносят цветы и венки из пластика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал почему брат Бориса Моисеева боится приезжать в Москву за наследством.

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