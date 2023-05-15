Путин обсудил с членами Совбеза сотрудничество РФ со странами СНГ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32

Президент предложил подумать над тем, что еще можно сделать для больших результатов совместной работы.

Путин обсудил с членами Совбеза сотрудничество РФ со странами СНГ

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 мая, собрал на оперативном заседании членов Совбеза. В рамках собрания было затронуто сотрудничество российской стороны со странами СНГ, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что представители государств, народы которых одержали победу над нацизмом в Великой Отечественной войне, посетили парад в честь 9 Мая в Москве.

«У нас с бывшими республиками Советского Союза целый набор значимых конкурентных преимуществ, для того чтобы добиваться положительных результатов в развитии по очень многим направлениям, прежде всего в сфере хозяйственной деятельности, экономики. Общие транспортные системы, энергетические системы, отсутствие какого-то языкового барьера — и так далее и тому подобное, многое. Большой набор, который дает нам возможность работать эффективно на этом пространстве», — заявил Путин.

Президент предложил подумать над тем, что еще можно сделать для больших результатов совместной работы стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин 9 мая провел неформальный завтрак в Грановитой палате Кремля с коллегами из стран СНГ.

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